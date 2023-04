Pevkur kirjutas alla: kaitseväe harjutusväljasid saab tulevikus rajada ilma selleta, et hinnataks mõju keskkonnale ja elanikele

Kaitseminister Hanno Pevkur kirjutas täna lõuna paiku alla mitmeid seadusi muutvale eelnõule, mille eesmärgiks on võimaldada erandlikes olukordades – nagu praegu on näiteks sõda Ukrainas – rajada uusi kaitseväe harjutusväljasid kiirendatud korras ilma selleta, et uuritaks nende mõju looduskeskkonnale, kohalikele elanikele ja nende tervisele.