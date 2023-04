Politsei: kõige tähtsam on mitte kellegagi jagada oma PIN-koode

1. aprillil soovis 51-aastane Rapla valla naine Facebook Marketplace’st kohvimasinat osta. Kohvimasina müüja teatas, et saadab paki kulleriga ning edastas naisele kullerfirma lingi, kuhu too sisestas oma krediitkaardi andmed ja mõlemad PIN-koodid. 3. aprillil avastas naine, et tema kontolt on kantud üle 430 eurot. Ostetud kaupa naine ei saanud ega ole saanud ka raha tagasi.

Kelmide skeem näeb välja nii, et kauba ostjale või müüjale saadetakse kullerteenuse link, kuhu peab sisestama oma andmed, kas pangakaardi numbri, Mobiili-ID või Smart-ID koodid. Kui inimene on oma andmed sisestanud, siis mõne aja pärast kantakse ohvri kontolt summa võõrale pangakontole.

„Aprillikuus on politseisse pöördunud kümned inimesed, kes on langenud ostu-müügi platvormidel pettuste ohvriks. Kokku on inimesed Facebook Marketplace’is ostes või müües kaotanud viimaste nädalate jooksul kelmidele tuhandeid eurosid,“ teatas PPA.

Forte kirjutas kaks nädalat tagasi , et Eestit on tabanud Facebook Marketplace’iga seotud pettuste laine, täna tegi sellekohase ametliku avalduse ka politsei.

Jõgevamaa

Politsei poole pöördus inimene, kes soovis Facebook Marketplace’i kaudu osta korvtooli. Müüja saatis kullerilingi, kuhu ostja pidi sisestama andmed ja tegema makse. Makset tuli allkirjastada Mobiili-ID’ga, aga korduvalt küsiti vale summat. Ostja proovis makset tühistada ja mitte teostada, aga hiljem selgus konto väljavõttest, et pangakonto oli tühjendatud võõrastele aadressidele. Kelmuse ohver sulges oma pangakonto ja blokeeris Mobiili-ID. Kelmusega tekitatud kahju on 2500 eurot. Kelmusasja üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Politsei alustas kriminaalmenetlust selles, et 27. märtsil võeti Facebook Messengeris ühendust Facebook Marketplace’s peeglit müüva Narva-Jõesuus elava naisega. Huviline soovis peeglit osta läbi kullerfirma ja saatis naisele võltsitud kullerfirma lingi, kuhu naine sisestas oma pangakaardi andmed. Seejärel kanti naise pangakontolt raha tuvastamata kontodele. Tekitatud kahju on üle 5000 euro.

PPA küber- ning majanduskuritegude menetlusjuhi Jaanus Juhansoni sõnul on kelmid kavalad ja püüavad inimesi lõksu meelitada erinevate skeemidega. „Uute platvormide tulekuga on kelmide tegevus laienenud, sest kelmid on seal, kus on inimesed. Sellepärast tasub alati olla veebis midagi ostes või müües eriti tähelepanelik. Enne makse tegemist soovitame inimesel veenduda ja kontrollida summa saaja tausta. Näiteks guugeldada inimest,“ lisas ta.

„Kõige tähtsam on mitte kellelegi jagada oma PIN1 ja PIN2 koode. Neid koode ei tohi jagada isegi panga ega politseiga. Kui keegi neid küsib, siis on suure tõenäosusega tegemist kelmidega,“ ütles Juhanson. „Kui aga seda juba tegid, siis blokeeri need kiiresti. Juhised leiad siit: https://www.id.ee/artikkel/pin-koodide-ja-puk-koodi-muutmine/„

Kiiresti tuleks helistada ka panka ja lasta kõik ülekanded blokeerida, sest keegi teine teab ohvri PIN-koode ja võib hakata sinu kontolt raha varastama.