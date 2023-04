Eesti ametkonnad hoiatavad: Facebook Marketplace on uus koht, kus tühjendatakse inimeste kontosid

„Märtsis nägime mitmesuguseid finantspettusi - kelmid on enda jaoks üha enamas avastamas Facebooki Marketplace’i keskkonna võimalusi ja paljud eesti inimesed on just niimoodi jäänud oma rahast ilma. Heauskselt ostetakse mõni kaup või teenus ning makstakse selle eest ette. Hiljem selgub, et inimene ei näe kaupa mitte kunagi või saab näiteks võltsitud piletid õigete asemel,“ tõdeb alustuseks RIA oma igakuises küberturvalisuse ülevaates.