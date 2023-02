Proovisõit | Toyota Corolla Cross – miks saabusid nii hilja?

Eesti autofolklooris kasutati esimest korda „meepüssi“ mõistet äsja ilmavalgust näinud Opel Mokka kohta. Algallika kohaselt väljendab see relva, millega ei ole ka parima tahtmise korral võimalik mööda lasta, sajaprotsendiline tabamus on garanteeritud vähimatki vaeva nägemata.

On seda üllatavam, et Toyota mudelivalikus C-segmendi krossover siiani puudus. Kui RAV4 jõudis aastatega lausa D-segmendi mõõtu kasvada ning CH-R oma klaustrofoobiat tekitava tagaosaga ei saanud kuidagi pereautoks kvalifitseeruda, haigutas nende kahe mudeli vahel täitmist ootav tühimik. Nüüd enam mitte.

Seetõttu võibki Corolla Crossi Toyota linnamaasturite valikus lugeda eurooplase (ja ka eestimaalase) jaoks sobivaimaks. Ta pole liiga suur ega liiga väike ning ka sõiduomaduste poolest sarnaneb tavalisele Corollale . Pole ime – tehnika on ju sama.

Corolla Cross põhineb Toyota TNGA (Toyota New Generation Architecture), täpsemalt GA-C platvormi uusimal versioonil, millele on võimalik ehitada praktiliselt kõike: väga erinevat mõõtu esi-, taga- ja nelikveolisi autosid. Kasutatavat tehnikat kroonib aga uus Toyota 5. põlvkonna hübriidsüsteem, mis tõestas meie testis veenvalt oma konkurente seljatavat efektiivsust.

Otsige Corollat!

Välimuselt on võimalik leida ka sarnasust Corollaga – kuid vaid siis, kui seda teadlikult otsida. Tegu on ühe kõige klassikalisema linnamaasturiga üleüldse – ja nii on seda autot lihtne hoopis suurema sõsara RAV4-ga segi ajada. Arusaadavalt hakkab uustulnuk viimase turuosa sööma, kuid kahe peale kokku saab tõenäoliselt ikkagi olema tegu suuremate müüginumbritega kui RAV4 üksi. Esimene tõehetk on aasta pärast.

Corolla Crossi pikkus on 4460 mm, laius 1825 mm, kõrgus 1620 mm ja teljevahe 2640 mm. See paigutab uustulnuka Toyota C-HR ja RAV4 vahele keset ülitiheda konkurentsiga C-segmendi linnamaasturite turgu, pakkudes just seda mugavust ja praktilisust, mida vajavad aktiivse eluviisiga väiksemate lastega pered.