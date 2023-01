Eesti valmistub fosforiiti kaevandama: selgus piirkond, kus seda kõige tõenäolisemalt võidakse tegema hakata

Geoloogiateenistus on tegelenud fosforiidi ja kaasnevate ressursside uuringutega alates 2018. aastast. Seni on valideeritud ajaloolisi andmeid ning teostatud ruumianalüüs, et leida võimalikud perspektiivsed uuringualad.

Forte on varem kirjutanud, et suuremad teadaolevad fosforiidimaardlad on vahetult Rakvere külje all, Toolses, Aseris, aga ka Maardus. Samas asub näiteks Rakveres fosforiit küllaltki sügaval - üle 100 meetri - ja karjääri tegemine oleks nii tehniliselt kui majanduslikult väga küsitav ja lõkati seetõttu kõrvale.