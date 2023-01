Proovisõit | Suzuki Ignis – tähelepanu vääriv nelikveoline miniauto

Jah, müügisalongi saab ikka sisse astuda ja valida viie mudeli vahel – Fiat 500, Honda Jazz (saates alates 10:56), Kia Picanto, Toyota Yaris ja Mazda 2 (mis on niikuinii põhimõtteliselt Toyota Yaris). Võrdluseks, väikeseid krossovereid saab valida peaaegu 50 mudelis erinevate rahakoti paksuste ja eelistuste järgi.

Inimesed on loobunud väikeautode ostmisest, kuna need on ebapraktilised, lumehanges parkimine võimatu ja väikeautot ei pruugita teel märgata. Täna kirjutan ühest autost, mida saate veel osta ja see üllatab teid väga meeldivalt.

Ootasin Suzuki Ignist testimiseks üle kahe kuu. Põhjus on selles, et neid peaaegu polegi, sest sarnaselt Jimnyle pannakse Ignis kokku Jaapanis asuvas tehases ja on teatud mõttes napp auto. Aga põhjus, miks ta mu tähelepanu köitis, on tema tehnikas. Tegemist on ainsa väikeautoga Eestis, mida saab tellida ka nelikveoga. Ja ainuüksi see fakt paneb mu südame veidi kiiremini põksuma. Lisaks köidab mind väga lihtsa, võib-olla isegi utilitaarse auto filosoofia, mis samal ajal võib olla mugav.

Esialgu tahtsin seda võrrelda Jimnyga, mis oma suurusele vaatamata on suurepärane maastur. Kuid pärast mõnepäevast Ignisega sõitmist võin öelda, et sellel on Jimnyga väga vähe ühist. Üks asi, mis neid kahte autot ühendab, on disaini lihtsus. Seal on 1,2-liitrine mootor koos hübriidsüsteemiga, mis võimaldab linnas hakkama saada 5 liitri kütusega „sajale“.

Nelikveo kohta võib öelda järgmist – jah, see pole pidev, kuid sellegipoolest võimaldab see end lumises metsas mugavalt tunda. Ja mis on eriti oluline, väga nurkadesse paigutatud rataste ja seetõttu suuruse kohta pika teljevahe tõttu püsib Ignis teel väga stabiilselt. Võib-olla saab selle eest tänada väga visasid Yokohamasid.