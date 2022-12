KAS MÄLETAD? | Millise erakordse saavutusega sai tänavu hakkama Eesti juurtega naine?

Eesti Päevalehe ja Delfi TV aastalõpu mälumängus said Villemdrillem ja Toomas Vara muu hulgas pead murda selle üle, kes õigupoolest on Nicole Aunapu Mann ja millise märkimisväärse saavutusega Hiiumaa juurtega naine tänavu hakkama sai.

1977. aastal Californias sündinud ja seal üles kasvanud Nicole'i vanaisa oli eestlane Helmuth Aunapu, kes emigreerus USAsse 1920ndatel. Ameerika Ühendriikides püüab aga eelkõige tähelepanu tõik, et tema ema on pooleldi indiaanlane. See teeb Mannist ka esimese indiaani päritolu naise, kes kosmosesse sõidab.

„Loomulikult ma olen väga uhke,“ kommenteeris naine saavutust Reutersile. „On tähtis, et me tähistame oma erinevusi ja eriti, et me anname seda nooremale põlvkonnale edasi.“