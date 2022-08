VIDEO | Eesti juurtega naine läheb kosmosesse: ma olen väga elevil!

Nicole on üks kaheksast inimesest, kelle NASA 2013. aastal 6000 soovija hulgast välja ­valis ning järgnevatel aastatel Maa orbiidile, asteroidile või koguni Marsile lendamiseks välja koolitas.

1977. aastal Californias sündinud ja seal üles kasvanud Nicole'i vanaisa oli eestlane Helmuth Aunapu, kes emigreerus USAsse 1920ndatel. Ameerika Ühendriikides püüab aga eelkõige tähelepanu tõik, et tema ema on pooleldi indiaanlane. See teeb Mannist esimese indiaani päritolu naise, kes kosmosesse sõidab.

„Loomulikult ma olen väga uhke,“ kommenteeris naine saavutust Reutersile. „On tähtis, et me tähistame oma erinevusi ja eriti, et me anname seda nooremale põlvkonnale edasi.“

Nicole Aunapu Mann on endine mereväepiloot, kes teenis 2005-2006 aastal Iraagis ja Afganistanis. Tal on koloneli auaste, samuti magistrikraad mehhaanilise inseneri alal. Ülikooliaastatel oli ta lootustandev jalgpallur. Enne NASAga liitumist teenis ta testpiloodina USA mereväebaasis Marylandis, katsetades uusimat varustust ja relvastust.

Mann on samuti osa NASA Artemis missioonist, mis saadab esimesena kuule naise. See tähendab, et Eesti juurtega astronaudist võib saada ajaloo esimene naine, kes on kõndinud kuul. Lend on kavandatud toimuma 2025. aastal, missiooni esimene faas algab aga juba täna.

Kas sinimustvalge lendab kosmosesse?

Mann on Eesti Ekspressile öelnud, et koos temaga lendaks kaasa ka Eesti lipp, kuna naine peab oma juuri väga oluliseks. Reutersile antud intervjuus, mis keskendus küll eelkõige tema indiaani päritolule, ta enam lippu ei maininud.

„Loomulikult on meil lubatud piiratud koguses isiklikke asju kaasa võtta. Ma võtan oma abielusõrmused ning paar õnnetoovat eset, mis missiooni sümboliseerivad. Lisaks unenäopüüdja (traditsiooniline ese indiaanikultuuris - A.A.), mis ema mulle andis,“ vastas Mann küsimusele, mis ta kosmosejaama pardale kaasa kavatseb võtta.