Musta pässiku tootja avab suu: riiklik toidulabor eksitab avalikkust valeväidetega

Avalikustasime eile pärastlõunal laboratooriumi hiljuti valminud uuringutulemused, milles selle autor, VTA peaspetsialist Jüri Ruut leiab, et mustast pässikust valmistatud toodete kasulik mõju tervisele pole senini teaduspõhiselt tõendatud ning et neis puuduvad sisuliselt üldse vitamiinid ja mineraalid. Küll aga on neis rohkelt oksalaate, mis koosmõjus toodetele lisatud C-vitamiiniga võivad tekitada neerukive.