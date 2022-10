VIDEO | Nobeli meditsiinipreemia pälvinud Pääbo: loodan, et ajakirjanike liigne huvi meie tööd ei häiri

„Alguses arvasin, et see on nali, et see oli minu uurimisrühm, kes tegi seda nalja,“ rääkis Pääbo. „Siis kõlas see jälle natuke liiga veenvalt, kuid seda oli kohe raske seedida,“ lisas ta. Pääbo sõnul soovib ta oma tööd rahus edasi teha, ning teadlane naljatas pressikonverentsil, et loodab ajakirjanike mõistvat suhtumist. „Loodan, et saame rahulikult oma tööd jätkata ja ajakirjanike liigne huvi meie tööd ei häiriks,“ lausus ta.