VIDEO | Nobeli meditsiinipreemia pälvis Eesti juurtega Svante Pääbo

„Oma teedrajava uurimistööga saavutas Svante Pääbo midagi näiliselt võimatut: praeguste inimeste väljasurnud sugulase neandertallase genoomi järjestamist. Samuti avastas ta sensatsiooniliselt seni tundmatu hominiini Denisova. Oluline on ka see, et Pääbo leidis, et geeniülekanne nendelt nüüdseks väljasurnud hominiinidelt homo sapiens'ile toimus pärast Aafrikast väljarännet umbes 70 000 aastat tagasi. Sellel iidsel geenivoolul tänapäeva inimesteni on tänapäeval füsioloogiline tähtsus, mõjutades näiteks seda, kuidas meie immuunsüsteem reageerib infektsioonidele,“ seisab preemia pressiteates.