Naine, kes tunneb Parkinsoni tõve ära lõhna järgi, aitas teadlastel luua testi haiguse tuvastamiseks

Pärast seda kogunes Manchesteri ülikooli arstide meeskond, kes töötas koos Joyga välja lihtsa testanalüüsi – Parkinsoni tõve tuvastava nahatampooni. Teadlaste sõnul läheneb testi täpsus laboris 95%. Sisuliselt kopeerib see test Joy ainulaadset lõhnataju – see tähendab, et see tuvastab molekulid, mis põhjustavad spetsiifilist lõhna.

Esimest korda märkas ta kummalist lõhna, kui Les oli veidi üle 30. Kuid Joy mõtles sellele, et see võib kuidagi Parkinsoni tõvega seotud olla, alles aastaid hiljem – kui Lesil haigus juba diagnoositi ja nad kohtusid teiste patsientidega, kellel sama probleem. Joy tundis, et sama lõhn on ka teistel.

Briti teadlased on välja töötanud uue testi Parkinsoni tõve avastamiseks varases staadiumis ja selles aitas neid Šotimaa elanik, kes suudab selle haiguse inimese lõhna järgi kindlaks teha. Analüüsi tulemused on Manchesteri ülikooli teadlaste sõnul, kes testi välja töötasid, valmis kolme minutiga. Nad loodavad, et uue diagnostikameetodi kliinilisteks uuringuteks ei kulu rohkem kui kaks aastat, pärast mida saab selle laialdaselt kasutusele võtta, edastab BBC.

Teadlased uurisid kogutud rasu patsientide seljast kohtades, kus see duši all käies on väiksema tõenäosusega välja pestud. Massispektromeetria – molekulide kaalumise meetodil – võrdlesid nad 79 Parkinsoni tõbe põdeva inimese proove kontrollrühmaga, mis koosnes 71 tervest inimesest. Uurijad leidsid proovidest üle 4000 unikaalse ühendi, millest 500 ei erinenud rühmade vahel.

Uuringut juhtis Manchesteri ülikooli professor Perdita Barran. Kui terapeudid ja üldarstid seda ekspressanalüüsi aktiivselt kasutavad, võib see tema sõnul diagnostikat muuta. Praegu ei ole selle haiguse jaoks spetsiaalseid laboratoorseid analüüse. Barran selgitas, et analüüsi katsetatakse praegu uurimislaboris. Seejärel jõuab see haigla laboritesse ja sealt edasi laiemale kasutusele tervishoiusüsteemis. „Loodame, et suudame seda testi pakkuda patsientidele Manchesteris ja selle ümbruses kahe aasta pärast,“ lisas Barran.

Maailmas on Parkinsoni tõbi puude ja suremuse suurenemise poolest neuroloogiliste häirete seas esikohal. Praegu on seda progresseeruvat degeneratiivset ajuhaigust diagnoositud 10 miljonil inimesel kogu maailmas.

Haiguse progresseerumisel hakkavad patsiendil esinema raskused liikumise ja kõnega, samuti tekivad iseloomulikud värinad jäsemetes.

Varasem diagnoos tähendab, et ravi võib olla tõhusam ja elukvaliteet parem kui tema abikaasal, ütleb Joy Milne. Temaga nõustub Parkinsoni tõve Ühendkuningriigi Šotimaa filiaali juht James Jopling. „Asjaolu, et on võimalik saada vajalikku ravi ja tuge [varem] ning et teadlased saavad välja töötada uusi ravimeid, on väga oluline,“ ütles Jopling.

Kui tema perekond oleks Lesi diagnoosist varem teadnud, oleks Joy sõnul veetnud nad rohkem aega koos ja reisinud. „See aidanuks selgitada ka tema meeleolumuutusi ja depressiooni,“ lisab ta.

Ööl enne oma surma palus Les tal mitte loobuda nende poolt alustatud lõhnauuringutest, sest see aitaks teisi. Joy loodab, et see saab nüüd peagi teoks.