ÜLESKUTSE | Aitame soetada Ukraina sõjaväele Eesti oma luuredroone!

Leedu, Poola, Ukraina ning mitme teise riigi elanikud on ühisrahastuse kaudu kogutud raha eest kinkinud Ukraina sõjaväele Bayraktari ründedroone. Nii levinud ei ole aga fakt, et osa neist on hankinud ning kinkinud Ukrainale ka Eesti ettevõtte Threodi valmistatud luuredroone, mida Ukraina armee samuti väga vajab.

„Ukraina vajab silmi taevas, et saavutada edu okupantide väljatõrjumisel. Ilma operatiivse luureinfota tänapäevast sõda täppisrelvadega pidada ei saa. Threod EOS on minu hinnangul üks maailma juhtivaid luuredroone, seejuures pea 100 protsenti Eesti toode. Threodid on lahinguväljal ennast seitsme-kaheksa aasta jooksul tõestanud, sealhulgas elektroonilise sõja rindel, vaenlane ei saa teda lihtsalt alla tuua ega segada: UAV teeb oma töö ära ja toob info koju. Selles on veendunud ka Ukraina kaitsevägi ning nad soovivad kasutada ka konkreetselt neid Threodi EOS-i Eesti droone. Seepärast otsustasin toetada droonide hankimist Ukraina kaitseväe erioperatsioonijõududele ja kutsuda üles ka teisi toetama,“ kommenteeris MTÜ Herojam Slava kaasasutaja ettevõtja Jaak Ennuste.

Threodi EOS C VTOL on vertikaalselt startiv ja maanduv militaarklassi droon, mille peamised omadused on töökindlus raskemas operatsiooniruumis, sihtmärgi koordinaatide täpne esitamine koos mitmekülgse tulejuhtimise tarkvaraga ning turvaline side kuni 50 km kaugusele. Praeguseks on Ukraina kaitsevägede alla kuuluvad erioperatsioonijõud juba harjunud selle eeliseid eri rindelõikudel kasutama.

„Suuremahuline sõda, mille Venemaa algatas Ukraina vastu, kestab. Meie riigil on vaja nii relvi kui ka muid militaarseadmeid, kaasa arvatud droone. Just droonid on kaasaaegsed strateegilised abivahendid vaenlase üle võidu saavutamiseks. Ilma nendeta ei ole võimalik ellu viia taktikalisi ülesandeid rindejoonel. Me oleme tõeliselt tänulikud kõigile eestlastele Ukraina aitamise eest. Aitame koos Ukrainal võita agressormaad!“ kommenteerib kampaaniat Mariana Betsa, Ukraina suursaadik Eestis.

Luuredrooni soetamist Ukraina sõjaväele saad oma toetuse anda MTÜ Herojam Slava arveldusarvele EE752200221079456833, märksõnaga „droon“. Loe lähemalt MTÜ Herojam Slava kodulehelt!