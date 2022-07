VIDEO | Poolas toodetud droon kimbutab koos Eestis toodetud drooniga Ukrainas okupatsiooniväge

Poolakate kamikaze-droonid on põhjuseta jäänud ameeriklaste Switchblade droonide varju. Põhjus on lihtne: poolakad ei avalikusta harilikult, milliseid relvi nad Ukrainale saadavad, USA teatab üksikasjalikult igast relvaabipaketist ja selle sisust avalikult. Näiteks ka mõne päeva eest teatati, et Ukrainale lähetatakse 584 Phoenix Ghost kamikaze-drooni, mis on lihtsustatud variant Switchbladest.