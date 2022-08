TÄIENEV LUGEJAGALERII | Renditõukerattad ummistavad pealinna kõnniteid ja bussipeatusi – mida plaanib aga valitsus?

Alustuseks, siin see on: renditõukerataste parkimise stiilinäiteid (ootame teie fotosid jätkuvalt edasi aadressil forte@delfi.ee subjektiga tõuksid):

Seega on probleem ilmselgelt olemas ja nagu Forte mõne päeva eest kirjutas: rendileandjad tunnistavad probleemi ning käivitatud on ka rahvaalgatus, mis nõuab seadusandjalt, et lõpetataks ära praegune olukord, kus rattad võib jätta karistamatult igale poole kõnniteele - ja seda nii posti kui pikali.