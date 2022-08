KAOS | Olukord elektritõukside parkimisega on täiesti käest ära – käivitati rahvaalgatus, Bolt lubab muutust

Elektritõukerataste kiirrendiettevõtted ei suuda Tallinnas tagada, et kasutajad rattaid pärast kasutamist lihtsalt maha ei viska – nii takistavad need massiliselt liiklemist nii kõnni- kui kergliiklusteedel. Kuna olukord on iga päevaga muutumas kriitilisemaks, siis on käivitatud rahvaalgatus liiklusseaduse muutmiseks.