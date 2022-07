INTERVJUU | Merearheoloog Vello Mäss: Lootsi tänava laev ei pruugi olla üldsegi koge ja võib olla hoopis vanem

Lootsi tänava vrakk on kõige vanem ja kõige suurem Eestist leitud keskaegsetest laevadest – pikkust on sellel üle 24 meetri ja laiust üheksa meetrit. Koge ehitamiseks kasutatud puit on pärit 13. sajandist, kuid laev ilmselt pärit 14. sajandist – vanasti oli lihtsalt kombeks vanadest laevadest võtta materjali uute ehitamiseks. OÜ Muinasprojekt arheoloog Mihkel Tammet rääkis Fortele antud intervjuus, et Lootsi tänava vrakileid on üks tähelepanuväärsemaid Eesti ajaloos. „Mina võrdleksin seda pigem Kadriorust leitud vrakiga, mis Meremuuseumis kõigile nähtav on. Oma suuruse ja puitdetailide säilivuse poolest on aga Lootsi tänava laev neist mõlemast üle. Pole välistatud, et tegu on kõige suurema Läänemerest leitud koge-tüüpi laevaga,“ rõhutas ta.