FOTOD | Lootsi tänavalt leitud hansakoge võib osutuda Läänemere maade suurimaks

Eesti on olnud laevaleidude poolest rikas. Meie arheoloogid on leidnud viikingiaegsed laevmatused Salmest, keskaegse koge Pärnu jahisadama kai äärest ning Eestis ehitatud keskaegse kaubalaeva vraki Maasilinna reidilt. Kuid Lootsi tänava koge on kõige vanem ja kõige suurem Eestist leitud keskaegsetest laevadest - pikkust on sellel üle 24 meetri ja laiust üheksa meetrit. Koge ehitamiseks kasutatud puit on pärit 13. sajandist.