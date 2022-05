Eesti riik sõlmis kokkuleppe Microsoftiga – raha ei liigu, töö tulemused kasutamiseks kõigile

Esiti tehakse koostööleppe alusel koostööd Bürokrati virtuaalse abilise arendamisel, kuid see on vaid üks osa laiemast partnerlusest. Mullu sõlmisid MKM ja Microsoft ühiste kavatsuste kokkuleppe, et edendada pilvelahenduste kasutuselevõttu avalikus sektoris ning teha ka laiemat arenduskoostööd digiriigis uute lahenduste kasutuselevõtmise suunas.