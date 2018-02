Miks olümpiavõitjad piltidel medaleid hammustavad?

Olümpiatseremooniaid jälgides võib sageli näha, kuidas mõni medalilaureaat oma kuld- või hõbe-aumärki hambaga katsub nagu mõni sajanditagune kullakaevur. Kas nad kardavad, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee üritab neid tüssata?

Tuleb välja, et vastus on lihtsam — olümpiavõitjad teevad, mida neil teha kästakse! Täpsemalt öeldes kuuletuvad nad fotograafide korraldustele.

Võidukate fotode jaoks poseerimise ajal paluvad spordifotograafid sportlastel teha midagi muud kui lihtsalt seista ja naeratada. Kuna pärjatavail parasjagu muid rekvisiite käepärast pole, ongi neil tekkinud komme demonstratiivselt medaleid pureda.

Kui teil tekkis küsimus, kas keegi on seetõttu hammastele viga teinud, on vastus, mõistagi — jah. Saksa võistluskelgutaja David Möller murdis 2010. aastal hõbemedalisse surutud hambast killu. Noorhärral vedas, et ta ema on hambaarst.

Muistsel ajal katsuti kulda hambaga selleks, et kontrollida, kas see on ehe (tõelisesse kulda jäävad kerged hambajäljed näha).

Suurem osa nüüdis-olümpiasportlastest aga arvatavasti teab, et nende kuldselt läikiv auraha koosneb suuremas osas hõbedast ja vasest. Kui neid valmistataks ehedast kullast, läheksid ühtede olümpiamängude medalid ROKile kokku maksma umbes 13,6 miljonit eurot.