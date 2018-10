VIDEO | Ott Tänak: rehvid on üks olulisemaid detaile üldse

Must jää on juba üllatanud roolikeerajaid mitmes maakonnas. Paljud kõksud jääks selgi talvel tulemata, kui autod saaksid pidama mõni meeter varem. Neid päästvaid meetreid võib anda juurde käesoleva hetke parimaid naastrehve.

WRC maailmast saavad rehvitootjad väärt tagasisidet, sest kus mujal kui just seal kasutatakse nende toodangut sooritusvõime piirimail. Fataalsete sõiduvigade korral muidugi pole teelt väljasõidust pääsu ka ralliradadel, saati siis tavaliikluses. Ükski rehv ei suuda kompenseerida lõpmatuseni seda, mis juhil tegemata jääb, või talvise teehoolduse vigu, kuid suutlikuma rehviga on endal kindlam tunne sõita ja kui mingil hetkel, olgu või üks kord mitme talve jooksul, peaks vaja minema parimat pidamist, siis hea rehvi taha asi kinni ei jää.

Michelin X-Ice North 4 on Eestimaa talveks valmis.

Michelin läheb talvele vastu piigiarmeega

Mitmetes testides(1)(2)(3) parimaks naastrehviks tunnistatud Michelin X-Ice North 4 on peidetud naaste rohkem kui varem. 16-tollise puhul on neid 250 tükki, moodustades 22 paralleelset rida kogu haardepinnas. Võib ju arvata, et mida rohkem naaste, seda suurem müra, kuid võta näpust – inseneridel on õnnestunud seekord leida matemaatiline algoritm, mille järgi naaste paigutades saavutatakse parim pidavus jääl(1), põhjustades seejuures teemüra tervelt viiendiku võrra vähem kui eelkäija.

250 naastu – jääl parema pidamisega kui kunagi varem.

Ülihea pidamisega ka laiemad suurused

Muidugi peab hea talverehv olema tõeliselt universaalne tegija ja tulema võrdselt hästi toime kõige erinevamates teeoludes, nagu kuival ja märjal asfaldill, pehmes ja kinni trambitud lumes, lörtsiplägas ja vihmast märjas jäisel külateel. Siin mängivad suurt rolli nii turvisemuster kui ka kummisegu. Michelin X-Ice North 4 V-kujuline turvisemuster on loodud enda alt ära juhtima lund ja lörtsi, et saavutada maapinnaga võimalikult kindel kokkupuutepind. Ja see on spetsiaalselt kohandatud, et säilitada suurepärast juhitavust ka laiemate rehvide puhul. Jääl juhitavuse testid tõestavad,et Michelin X-Ice North 4 edestab ringiajas konkurente keskmiselt 3,2 sekundit(3). Lisaks on rehv saanud kaks korda rohkem täissügavusega lamelle.

Parim pidurdaja jääl uuena ja 10 000 km läbimise järel(1)(2)(3)

3,7 meetrit lühem pidurdustee jääl uuena (1)

4,8 meetrit lühem pidurdustee jääl 10 000 km läbimise järel(2)

Tutvu rehviga lähemalt Michelini kodulehel.

Talverehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Kohustuslik on see aga 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Talverehvi minimaalne lubatud mustri jääksügavus 3 millimeetrit.

(1)Keskmiselt võrreldes konkurentidega jääl pidurdamise katsetusel (kiirusel vahemikus 30 ja 5 km/h) ja jääl kiirendamise katsetusel (vahemikus 5 ja 30 km/h), katsetused viis Michelini tellimusel läbi TEST WORLD Product Service vahemikus dets 2017 kuni jaan 2018 mõõtudes 205/55 R16 91V rehvidel, mis olid paigaldatud sõidukile VW Golf 7, võrreldes MICHELIN X-Ice North 4 rehvi konkureerivate rehvidega BRIDGESTONE Noranza 001, CONTINENTAL Ice Contact 2, NOKIAN Hakkappeliitta 9, GOODYEAR UltraGrip Ice Arctic, PIRELLI Ice Zero. 3 katsetuse tingimuse keskmine (-12 °C, -10 °C ja -4 °C).

(2)Keskmiselt võrreldes konkurentidega jääl pidurdamise katsetusel (kiirusel vahemikus 30 ja 5 km/h), katsetused viis Michelini tellimusel läbi TEST WORLD Product Service jaanuaris 2018 mõõtudes 205/55 R16 91V rehvidel, mis olid paigaldatud sõidukile VW Golf 7, võrreldes MICHELIN X-Ice North 4 rehvi konkureerivate rehvidega BRIDGESTONE Noranza 001, CONTINENTAL Ice Contact 2, NOKIAN Hakkappeliitta 9, GOODYEAR UltraGrip Ice Arctic, PIRELLI Ice Zero. 2 katsetuse tingimuse keskmine (-15 °C ja -8 °C). 10 000 km korraldatud tegelikes kasutustingimustes Põhja-Soomes.

(3)Jääl juhitavuse katsetus, mille viis Michelini tellimusel läbi TEST WORLD Product Service vahemikus dets 2018 kuni jaan 2018 mõõtudes 205/55 R16 91V rehvidel, mis olid paigaldatud sõidukile VW Golf 7, võrreldes MICHELIN X-Ice North 4 rehvi konkureerivate rehvidega BRIDGESTONE Noranza 001, CONTINENTAL Ice Contact 2, GOODYEAR UltraGrip Ice Arctic, NOKIAN Hakkappeliitta 9, PIRELLI Ice Zero. 2 katsetuse tingimuse keskmine (-11 °C ja 4 °C) mõõdetuna 1000 m jäärajal.