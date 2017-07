Koht, kuhu puruks sõidetud võidusõiduautod lõpuks välja jõuavad

Dale Earnhardt Jr on peaaegu sama kuulus võidusõitja, kui oli tema isa, olles kahekordne NASCAR Xfinity sarja üldvõitja ja võitnud kahel korral ka mainekal Daytona 500 võidusõidul. Tõsi, Dale Earnnhardt, sr on võitnud NASCAR-i põhisarja isegi seitsmel korral, Daytonas aga vaid korra. Dale-seenior hukkus avariis 2001. aastal, Dale-juunior kavatseb selle aastaga oma võidusõidukarjääri lõpetada.

Kuid Dale-juunioril on nüüd üks kõrvalharrastus. Ühte metsa Põhja-Carolina osariigis korjab ta kokku puruks sõidetud endisi võidusõidu- või ralliautosid, sekka ka kunagisi vormeleid, koht kannab nime Dirty Mo Acres.

Fotovalik sealsetest autodest

Mõnele võib tunduda, et tegemist on lihtsalt metsaaluse risustamisega, aga ilmselgelt on see koht mõeldud omamoodi autospordi muuseumiks, mida Earnhardti perekonna fännid juba ammu avastanud on.

Viimatisi lisandusi sellesse Earnhardtile kuuluvasse metsatukka oli Danica Patricku nr 10 auto, nn Wonder Woman car, mis hiljuti Kansase ringrajal sodiks sõideti, kuigi Patrick ise tuli õnnetusest üsna tervena välja. Ka endise vormelistaari Juan-Pablo Montoya endine auto ripub seal ühe puu otsas.

Loe veel

Juba viis aastat tagasi arvestas Earnhardt ise, et tal on metsa all ligemale 60 autot, kusjuures ta polnud nende eest sentigi maksnud. Kui palju seal praegu autosid on, ei ole isegi avalikult teada, sest publikule see koht avatud ei ole, küll on seal peetud eraviisilisi kokkusaamisi.

Ja nagu sellest veel vähe oleks, on sinna kokku toodud ka ehtne vesternilinnake.