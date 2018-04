F1 aastal 1985: pika ootamise järel kihutas Alain Prost esimese maailmameistritiitlini

Jätkame Fortes läinud sügisel pooleli jäänud sarja Vormel-1 ajaloost sealt, kus see pooleli jäi. Oleme jõudnud kaheksakümnendate keskpaika.

Vormel 1-s väljendusid kaheksakümnendad peamiselt ühes sõnas ja see sõna oli "turbo".

Aastaks 1985 polnud 80ndad veel jõudnud oma groteski tippu, aga olid selle lähedal. Maailma suurimad popmuusikud üritasid aidata Aafrika vaeseid ja esinesid hiiglaslikul kontserdil nimega Live Aid, mis toimus korraga kahel staadionil Inglismaal ja USAs. Nõukogude Liidu juhiks sai suhteliselt noor ja väga staarkvaliteetne Mihhail Gorbatšov. Keegi ei aimanud veel, kuidas ta varsti kogu maailma täielikult muudab.

Vormel 1s väljendusid 80ndad peamiselt ühes sõnas: turbo. See sõna tähistas kõike, mis oli cool as f..k, kuigi tegelikult oli see lihtsalt õhupump, mida käivitati auto väljalasketorustiku pealt ja mis surus õhku silindrisse. Aga mida rohkem õhku, seda võimsam mootor. Ja 80ndate vormelid pidid võimsad olema. 1985 keelati samas sõidu ajal tankimine, see tähendas aga lühikestes pükstes mehaanikuid rehve vahetamas ja koomilisi sõidulõppe bensiinitilku loksutavate autodega.

Juhtivad tiimid olid suuresti samad

Aastal 1985 olid juhtivad tiimid enam-vähem samad, mis aasta varem. TAG-Porsche mootoriga McLarenis sõitsid endiselt maailmameister austerlane Niki Lauda ja pidanuks-juba-olema-maailmameister prantslane Alain Prost. Renault`mootoriga Williamsis jätkas soome vunts Keke Rosberg, tema kõrvale kolis aga aastaid Lotuses võiduta sõitnud sorakil vurrudega ja ka muidu naljakas britt Nigel Mansell.

Robustseid, tänavaauto mootoritest välja arendatud BMW jõuallikaid kasutavas Brabhamis jätkasid nii staardisainer Gordon Murray kui ka staarsõitja Nelson Piquet Brasiiliast. Musta värvi Lotuses (mootor Renault`lt) jätkas hurmurist itaallane Elio de Angelis, Manselli asemele saadi rivistusse Tolemanis päris häid tulemusi teinud brasiilia nohik Ayrton Senna. Ferraris sõitsid italiano Michele Alboreto ja rootsi täkk Stefan Johansson; Ligieris Andre de Cesaris, Philipp Streff ja Jacques Laffite; Tyrellis saksa lootus Stefan Bellof ja brittide igavene neljas Martin Brundle.

Ülejäänud meeskondadest võiks mainida Renault`d, Alfa Romeot, Osellat, Arrowsi, Minardit, Zakspeedi, RAMi ja Loladega sõitvat Haasi.

Hooajal eel oli peamine küsimus: kas tagasihoidlik äss, prantslasest „professor” Alain Prost tuleb ükskord lõpuks maailmameistriks või mitte?

Rio de Janeiro GP

Hooaja esimesel ajasõidul sai mõneti üllatuslikult esikoha Michele Alboreto Ferraril, järgnes Rosberg ja seejärel kaks Lotust, Prost oli viies. Prosti ees startinud Mansell põrutas kohe esimeses kurvis rajalt välja ja üritas veel jõuga piirdevõrgust läbi murda. Rosberg hüppas aga esimeseks, Prost kolmandaks. Peale mõnda aega rongimängimist hakkasid autod lagunema, välja kukkusid mõlemad brasiillased ja ka Rosberg eesotsast. Prost möödus Ferrarist ja võitis. De Angelis jõudis kolmandaks.

Estorili GP

Portugali ajasõidu võitis esimest korda Ayrton Senna, Prost jõudis teisele kohale ning talle järgnesid Keke ja Elio.

Võistluspäeval sadas korralikult. Lotused põrutasid eest minema ja Prost jäi kolmandaks. Paduvihmas hakkasid autod pigem iluuisutamist tegema ja selle tõttu lahkusid Rosberg ja Prost rajalt. Alboreto üllatas oma vihmakindlusega ja tõusis teiseks Senna järel. Senna võitiski elus esimest korda F1-arvestuses ja sai sajus koos Alboreto ja Renault`sõitja Patrick Tambayga šampust juua.



San Marino GP

Imola rajal võitis ajasõidu jälle Senna, teiseks jäi Rosberg, de Angelis oli kolmas ja Ferrari piloot Alboreto pidi leppima neljanda kohaga.

Võistluspäeval sai Senna ees minema, Elio de Angelis kippus maha jääma ning Prost ja Alboreto võitlesid kolmandale poodiumikohale. Alboretol ütles elektrisüsteem üles, tagant tuli Johannson teise Ferrariga ja tõusis lausa esimeseks! Kuid siis sai rootslasel kütus otsa... Nagu ka Sennal. Prost võitis de Angelise ja Arrowsi üllatusmehe Thierry Boutseni ees, kuid hiljem diskvalifitseeriti liiga kerge auto pärast. Seetõttu oli üldarvestuse esikolmik nüüd omapärane, juhtis Elio de Angelis (16 punkti), teine oli Alboreto (12 p.) ja kolmas Tambay (10 p.). Senna ja Prost olid neljandal-viiendal kohal 9 punktiga.



Monaco GP

Senna võitis jälle ajasõidu, Mansell ja Alboreto olid natuke aeglasemad. Võistluse alguses hakkas Senna mootor hakkas tossama ja Alboreto pääses esimeseks. Siis aga põrkasid väga efektselt omavahel Patrese ja Piquet, Alboreto takerdus rusudesse, Prost hiilis tast mööda ning võitis. De Angelis sai kolmandana poodiumile.



Montreali GP

Spa võistlus Belgias jäeti viimasel hetkel viletsa asfaldi pärast ära. Circuit Gilles Villeneuve`l võitis kvalifikatsiooni jälle Lotus, aga seekord Elio de Angelis Ayrton Senna ees. Järgmistel kohtadel olid kaks Ferrarit. Senna auto andis varsti otsad, Alboreto möödus Angelisest, nagu ka Johansson. See tähendas, et tulemus oli Ferraride kaksikvõit, Prost hiilis kolmandaks.



Detroidi GP

Kitsal tänavarajal sai ajasõidu esikoha Senna Manselli, Alboreto ja Prosti ees. Vana tänavavõitleja Rosberg aga sai kohe alguses kolmandale kohale ja varsti oli ka esimene. Ülejäänutel oli probleeme kuhjaga. Mansell ja Prost müksisid seinu ja katkestasid. Rosberg võitiski, Johannson ja Alboreto said samuti poodiumile.



Paul Ricardi GP

Ilm oli kuum, kuid see ei häirinud jäist Keket Prantsusmaal Le Castellet`s Paul Ricardi ringil Senna ees ajasõitu võitmast. Manselli tagumine rehv lõhkes (prohvetlikult) ja britt sai ka korralikult põrutada. Alboreto oli kolmas, Prost neljas. Võistluse alguses sebis aga Piquet end kolmandaks ja hiljem möödus ka Sennast. Brabhamil olid all Pirelli rehvid, mis olid kuumas paremad ning osava manöövriga tõusis Piquet Rosbergi ette esimeseks, kuhu jäigi. Senna aga sai hakkama võimsa avariiga - õnneks lendas ta piirdesse, auto tagaots ees, nii et ainus kahju talle oli punktikadu. Rosberg kemples Prostiga teise koha pärast, kuid säilitas selle.

Silverstone`i GP

Rosberg võitis jälle kvalifikatsiooni Piquet`ja Prosti ees, aga sellest oli vähe kasu, kuna Senna tormas stardis esimeseks. Kuid varsti hakkas teda kiusama Prost. Võitlus läks nii ägedaks, et Sennal sai kütus otsa. Prost jätkas uhkes üksinduses Alboreto ja Laffite`i ees.

Üldkokkuvõttes säilitas Alboreto 37 punkiga liidrikoha, Prost (35) ja de Angelis (26 p) olid sabas. Ferraril oli korralik edumaa McLareni ja Lotuse ees.

Nürnburgring GP

Ajasõidu võitis kõigile üllatuseks Teo Fabi Tolemanil Stefan Johannsoni ja Alain Prosti ees. Õnnest uimane Fabi jäi stardis toppama ja hoopis Senna ja Rosberg põrutasid ette, Alboreto ja rootslane nende sabas. Rosberg pani varsti ka Senna kotti, kuid mitte kauaks, sest ta auto muutus pikapeale aeglaseks ning Lotuse mees läks jälle juhtima. Brasiillase auto aga andis ka varsti otsad. Seejärel sai Rosberg jälle liidriks olemist nautida, kuni Alboreto ja Prost talle järgi jõudsid ja koos mööda sõitsid. Soomlane jäi nii aeglaseks, et kaotas ka Mansellile ja Laffitele. Ligieri veteran tõusis lõpuks kolmandaks, Alboretole jäi aga see võit viimaseks F1 arvestuses.



Österreichring GP

Austria kiirel rajal hiilgasid McLarenid, kuigi ajasõidus suutis Mansell end Prosti ja Lauda vahele sokutada. Senna oli alles 14. kohal. Stardis tekkis kohe korralik rüselus ja tuli uuesti alustada. Prost ja Lauda juhtisid pikalt, kuni viimase turbo lagunes. Sennal õnnestus tagant teiseks ronida ja Alboreto sai kolmanda koha. Populaarne avariimeister Andrea de Cesaris ei petnud ka seekord oma fännide lootusi tehes mitu efektset saltot. Aga Guy Ligier polnud sellest just vaimustuses ja lasi itaallase lahti, mis de Cesarisele oli kui hane selga vesi - teda võis näha vormelautosid lõhkumas veel aastaid. Üldse lõpetas korralikult vaid kuus autot.

Üldarvestuses oli nüüd nii Alboretol kui Prostil 50 punkti.



Zandvoorti GP

Oma esimese kvalifikatsioonisõidu sel aastal võitis Piquet Rosbergi, Prosti ja Senna ees, kuid stardis jäi ta korralikult toppama. Rosberg juhtis, kuni ta auto lagunes. Seepeale asus liidripositsioonile Prost, kuni stardirivi keskelt alustanud Lauda ta selja taha ilmus ja peale rehvivahetusi ettegi rebis. See oli Lauda karjääri viimane võit ja ka legendaarse Hollandi raja viimae F1-etapp.

Monza GP

Nädal enne võistlust oli Tyrrelli tiimis sõitnud saksa noor lootus Stefan Bellof Spa rajal sportautodel kihutades seina sõitnud ja surma saanud. See ei seganud Sennat võitmast kvalifikatsiooni Rosbergi ja Manselli ees, Prost oli viies. Tifooside meelehärmiks oli Alboreto alles seitsmes.

Williamsid trügisid end peale starti esimesteks ja Prost kolmandaks. Manselli elektroonika aga hakkas jukerdama ja ta vajas boksipeatust, tagant tuli Piquet suure hooga, tõustes kolmandaks. Seejärel lagunes Rosbegi auto nagu ka Alboreto Ferrari ja Prost võttis võidu. 80-ndate suurimad vormelistaarid olid kõik rõõmsalt poodiumil, teine Piquet ja kolmas Senna.



Spa GP

Belgia rajal, kus mõned nädalad varem oli hukkunud Bellof, oli nädalavahetus niiske. Ajasõidu võitis Prost, Senna oli teine ja Piquet kolmas. Stardis tormas Senna märjal rajal kohe ette, Piquet aga pööras hoopis otsa ringi. Mansell sai samuti Prostist ja boksipeatusega ka Sennast mööda, kuid mitte kauaks. Vihmase ilmaga juhtus palju koomilisi õnnetusi, kuid Senna võitu see ei seganud. Poodiumil veel Mansell ja Prost.

Brands Hatch GP



UK rajal toimunud Euroopa GP-l võitis ajasõidu jälle Senna, tema järel teine brasiillane Nelson Piquet ning kodupubliku rõõmuks oli kolmas kiireim Mansell.

Piquet`l ja Mansellil oli startides natuke probleeme ja Rosberg ronis teiseks. Tihedas võistluses Keke ja Nelson põrkusid. Rosberg jätkas peale boksiparandust ja ringiga mahajäänuna segas Senna ja Manselli võitlust niipalju, et tiimikaaslane sai mööda. Soomlasel õnnestus ennast lõpuks isegi kolmandaks vedada, mõistlikult punkte koguv sarja liider Prost leppis neljanda kohaga, mis tagas talle lõpuks ometi kauaoodatud meistritiitli. Mansellil aga esimene võit üldse, sümboolselt otse brittide silme all.

Kyalami GP



Tiitlivõistlus oli lõppenud ja pinged maas. Lõuna-Aafrikas võitis ajasõidu Mansell Piquet` ja Rosbergi ees. Pidune Prost oli alles 9-s. Sõidu alguses suutis de Angelis end kolmandaks manööverdada, aga alguses toppama jäänud Rosberg vedas ennast varsti esikohale. Kuid ta masin libastus õliloigus ja Mansell pääses jälle ette. Prost võttis jalad kõhu alt välja ja finišeerus järjekordselt kolmandana.

Adelaide`i GP

Vastupidiselt tänapäevale lõppes hooaeg toona Austraalias. Senna ja Mansell startisid esireas, Rosberg ja Prost teises. Mansell pääses alguses ette, aga Senna seda ei jätnud ja tekkis rüselus, mis lükkas briti murule. Rosberg lipsas esimeseks Senna ette. Prost oli turvaliselt kolmas, kuni ta mootor efektselt plahvatas. Senna sõit hakkas hajameelseks muutuma, ta sõtis Rosbergile tagant sisse, lõhkus esitiiva, eksles murul, kuid veidral kombel ei katkestanud ei tema ega soomlane.

Senna jõudis isegi esimeseks, aga võidusõidust loobuv Niki Lauda sõitis tast mööda, et varsti ise lõplikult seina müksata. Senna asus seejärel jälle juhtima kuid siis ütles ta mootor üles. Rosberg saavutas oma vigastatud autoga võidu. Iroonilisel kombel said ülejäänud poodiumikohad Ligieri sõitjad Lafitte ja Philippe Streiff, kes olid veidi varem omavahel kokku põrganud.

1985 lõppseis

1. Alain Prost 73 (76)

2 Michele Alboreto 53

3 Keke Rosberg 40

4 Ayrton Senna 38

5 Elio de Angelis 33

Tiimide lõppseis:

1 McLaren-TAG-Porsche 90

2 Ferrari 82

3 Williams-Honda 71

4 Lotus-Renault 71

5 Brabham-BMW 26