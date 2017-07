F1 aastal 1974: maailmameistriks tuli see, kes viimasel etapil ei kustunud

Emerson Fittipaldi McLaren M23 tüi talle teise MM-tiitli. Foto: Gerald Swan Wikimedia commons

Kuna tiitlikaitsja Jackie Stewart oli karjääri lõpetanud, startis nr 1 all sellele hooajale rootslane Ronnie Peterson, nr 2 all belglane Jacky Ickx Lotusest, nr 3 all Jody Scheckter ja nr 4 all Patrick Depailler Tyrrellist. McLareni värvides sõitvad eksmaailmameistrid Emerson Fittipaldi ja Denny Hulme kandsid vastavalt numbreid 5 ja 6.