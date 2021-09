Uuring: euroliit on oma süsinikheidete vähendamise sihist 21 aastat maas!

Emissioonieesmärgi täitmine 2030. aastaks on uuringu põhjal võimalik, kui euroliit investeerib sellesse 3,6 triljonit eurot, sellest 190 miljardit Itaalias. Lisaks on vaja rohkem riikidevahelist koostööd ja üldse kiiremat tegutsemist.

Enel S.p.A. (akronüüm sõnadest Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) on Itaalia energeetikaettevõte. See toodab, jaotab ja müüb elektrienergiat ja gaasi meie maailmajaos ja Põhja- ja Ladina-Ameerikas. Turuväärtuselt on Enel oma valdkonna ettevõtetest Euroopa suurim.