VIDEO | Tai ahvid on sõjas, sest koroonahirmus pagenud turistid ei toida neid enam

Veebi on jõudnud meeleolukas klipp sellest, kuidas Tai ahvide (parema väljendi puudumisel) ühiskonnakorraldus on inimesi haaranud koroonapaanika tõttu kiiresti muutunud.

Ülalolevas videos näeme, kuidas sajad Lobpuri ahvid võitlevad üheainsa banaani eest. Seda kandev ahvike peab nüüd sadade liigikaaslastega kemplema.

Seni said nad piisavalt toitu turistihordidelt, aga paljud turistid on koroonahirmus koju tagasi või muudesse paikadesse pagenud. Keegi ei too ahvidele enam lahkesti arbuuse, tomateid ja muud suupärast.

Kohalike sõnul on ahvid ühinenud kahte "gängi", kes omavahel toidu nimel rivaalitsevad – üks tegutseb linnas, teine templialadel.

Loomade kemplemist jälginud kohalik poepidaja kommenteerib, et ahvide arveteklaarimine osutub vahel üllatavalt agressiivseks. Nad meenutavad pigem metsikuid koeri kui ahve ja isegi üks tükk toitu võib tuua pöörase madina selle üle, et kes selle endale saab.

Templialadel ja linnatänavatel elutsevaid tuhandeid ahve eraldas seni raudtee, mida loomad ületama ei kippunud. Nüüd on toidujahil näljased "gängid" aga kokku saanud ja laskuvad kaklustesse.

Muidugi ei kannata turistihordide (ligi kuni poole võrra) kahanemise tõttu ainult Lobpuri ahvid, vaid ka näiteks Tai turismitööstus tervikuna. Turism moodustas Tai Kuningriigi sisemajanduse kogutoodangust seni 18 protsenti. Iga neljas turist pärines Hiinast.