Värske trend? Hiinlased söövad taimset liha juba sajandeid!

Viimastel aastatel on nõudlus taimsest toorainest valmistatud lihaasendajate järele läänemaailmas hüppeliselt kasvanud, kuna inimesed otsivad keskkonnasäästlikke ja tervislikumaid alternatiive lihasaadustele.

Kuid juba ammu enne seda kui läänes taimsetest valkudest vormitud kotlette grillima hakati, valmistati Hiinas traditsioonilisi lihapõhiseid roogi seentest, pähklitest ja köögiviljadest.

Esimesed teated munkadest, kes sõid tofust ehk sojakohupiimast valmistatud „taimset liha“, pärinevad juba 10. sajandist Songi dünastia ajast. Toona kutsuti taolist rooga nimetusega fanghun cai, mis tähendab sõna-sõnalt „jäljendatud lihast toit“.

Liba-lihatoodete varajane kasutuselevõtt Hiinas on tihedalt seotud budismi ajalooga riigis, kuhu usuvool jõudis juba umbes 2000 aastat tagasi. Aja jooksul on budismi populaarsus kasvanud ja kahanenud vastavalt sellele, millised on olnud riigijuhtide eelistused. Nüüdisajal moodustavad budistid u 18% Hiina elanikkonnast, s.t neid on u 250 miljonit inimest.

Üks budistliku usu põhilisi tõekspidamisi on austus kõigi elusolendite vastu, mistõttu on taimetoitlus usundi järgijate seas laialt levinud. Ehkki Hiina budistlike kloostrite menüü on olnud alati rangelt taimne, tuli neil sageli tulla vastu külastajatest palverändurite või ülikute toiduvaliku-eelistustele.

Ajapikku kujunes Hiina budistide taimetoidulaud erakordselt mitmekülgseks. Liha välimuse ja tekstuuri matkimise praktikate mõjud on tänini hoomatavad selliste roogade juures nagu vokitud „krabiliha“, mis on valmistatud kartulipudrust ja porganditest, täielikult lihavaba „topeltküpsetatud sealiha“ ja „röstitud part“ või „hani“, mis on kokku pandud õhukestest tofunaha-kihtidest. „Searibi“ valmistamisel kasutatakse kondi jäljendamiseks lootosejuurt, „sealiha“ selle küljes koosneb aga kartulitest, seentest ja maapähklivalgust, jne jne.