Ükski riik ei tulnud koroonapandeemiaga nii hästi toime kui Uus-Meremaa

Bloombergi uuring põhineb telefoniintervjuudel 700 inimesega vanustes 25–55, mis toimusid augusti teises pooles.

Enamik neist on eri valdkondades otsusetegijatest juhid, 53% suurtes ja 47% väike- või keskmise suurusega ettevõtetes. Vastama pääsesid nood, kes on viimase kolme kuu jooksul maailmas toimuva kohta uudiseid jälginud.

Uus-Meremaa on ka paik, kuhu suurim osa vastanutest (66%) julgeks praegu investeerida. Saareriigi tugevused olla poliitiline stabiilsus ja kriisiga toimetulemise tõhusus nii majanduslikus kui ka ühiskondlikus plaanis.

See on kahtlemata muljetavaldav hinnang, sest pandeemia hirmutavamaid aspekte ongi olnud (ja on endiselt) küsimus, et mis saab majandusest ja senisest heaolust.

Uuringu põhjal on pandeemiaga seni edukaimalt toimetulnute esikolmik selline:

Uus-Meremaa (skoor 238) Jaapan (204) Taiwan (198)



Huvitaval kombel mahtusid esikümnesse ka pandeemia tõttu näguripäevi näinud (ja siiani nägevad) Ühendkuningriik ja USA, mis pääsesid vastavalt üheksandale ja kümnendale kohale.

Üle poole vastanutest peab pandeemiat endiselt suureks murekohaks, aga pigem kindlatel turgudel nagu Jaapan, Malaisia ja Tai, ja pigem nooremate otsusetegijate hulgas.

Uus-Meremaa valitsus otsustas ka äsja, et pandeemia teine laine on nende kandis läbi ning piiranguid võib taas lõdvendada.

4,83 miljoni elanikuga Uus-Meremaal on seni avastatud 1864 SARS-CoV-2 viirusega nakatunut (suurima nakatunute arvuga riikide pingereas annab see 159. koha), sh 25 surmajuhtumit. Testitud on kõvasti, testide arv ligineb 991 tuhandele.

Võrdluseks: Eestis on avastatud 3760 "koroonapositiivset" (nakatumiste arvult riikide pingereas 137.), nakatunutest surnud on 67, testide arv ligi 228 tuhat.

