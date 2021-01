See naine püüab juba enam kui kolm aastat tõestada, et ta pole surnud

Pärast seda, kui naine kohtu otsusega surnuks kuulutati, on ta enam kui kolm aastat teinud tööd selle nimel, et ta ametlikult „ellu äratataks“.

Kesk-Prantsusmaal Loire’i departemangus Saint-Josephis elav 58-aastane Jeanne Pouchain lakkas ametlikult olemast pärast pikaleveninud kohtuvaidlust, millesse oli segatud talle kuuluva koristusfirma endine töötaja.

„Ma poleks iial arvanud, et kohtunik võib inimese surnuks kuulutada tema surmatunnistust nägemata,“ kommenteeris naise advokaat. „Kuid hageja väitis ilma ühtegi tõendit esitamata, et proua Pouchain on surnud, ja kõik uskusid teda. Mitte keegi ei vaevunud seda väidet kontrollima.“

Lyoni apellatsioonikohus langetas otsuse pr Pouchaini maisele elule lõpp teha 2017. aasta novembris pärast rohkem kui kümme aastat väldanud kohtuvaidlust rahulolematu endise töötajaga.

2004. aastal oli töövaidluskohus kohustanud Pouchaini oma ekstöötajale – kes väidetavalt vallandati pärast seda, kui Pouchaini ettevõte kaotas olulise kliendi – tasuma 14 000 eurot kahjutasu.

Kuna kohtumenetlus algatati Pouchaini ettevõtte vastu, mitte isiklikult tema enda vastu, ei jõustatud kohtuotsust kunagi. 2009. aastal kaebas töötaja Pouchaini uuesti kohtusse, kuid kohus lükkas kohtuasja tagasi.

Pouchaini surnuks pidades määras apellatsioonikohus 2016. a tema pojale ja abikaasale kohustuse kahjutasu välja maksta. 2017. aastal andis endine töötaja töövaidluskohtule teada, et tema endine tööandja ei ole tema kirjadele vastanud ja on surnud.

Jeanne Pouchaini nimi kustutati ametlikest andmebaasidest, tema ID-kaart, juhiluba, pangakonto, tervisekindlustus ja muud inimese olemasolu tõendavad ametlikud dokumendid kuulutati kehtetuteks.

Kui pr Pouchaini advokaat eelmisel nädalal kohtult naise ametlikku elluäratamist taotles, süüdistas Pouchain endist töötajat kurjas kavatsuses ta surnuks kuulutada, et nõuda kahjutasu välja naise pärijatelt.

Endise töötaja advokaat vastas süüdistusega, et Pouchain tõmbas endale ise häda kaela, mängides surnut, et vältida kahjutasu väljamaksmist. Pouchain eitab süüdistust.