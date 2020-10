Põhja-Ameerikas on üks suur piirkond, kuhu koroonapandeemia ei jõudnudki

Näiteks tuberkuloosi haigestumise oht on inuitidel ligi 300 korda kõrgem kui mittepärismaalastest Kanada elanikel, kinnitab Kanada inuitte ühendav mittetulundusühing Inuit Tapiriit Kanatami.

Nunavutis kehtestatud piiranguid on pärast kevadist karantiini lõdvendatud, näiteks võivad elanikud Manitoba provintsi arstiabi saama minna. Aga rahu on näiline ja rahvatervise eest seisjad on valmis koroonakolletega vajadusel võitlusse asuma.

Kanadas üldiselt on tehtud seni üle 201 000 positiivse koroonatesti ja COVID-19 tagajärjel surnuid on ametlikult nende ridade tippimise hetkel 9778. Nakatunuid 10 000 elaniku kohta on 53.

Kanada on igatahes pandeemia "teiseks laineks" valmis – murekohad on hetkel Quebeci ja Ontario provintsid – ja rakendab ka vajadusel uusi piiranguid.

Üks video on väärt rohkem kui tuhat sõna, nii et lõpetuseks pakun klippi Nunavuti elust:

