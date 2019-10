Piiritaja – lind, kes võib lennata maandumata 10 kuud

Võib arvata, et neil lindudel on eriliselt suured energiavarud. Nii see aga pole, piiritaja tarbib energiat umbes sama palju kui ööbik. Piiritajad on loodud õhus elamiseks ja seal lenneldes ja liueldes toimetavad nad väga energiasäästlikult.

Ka eluiga on piiritajatel võrreldes teiste lindudega pikem. Selle põhjuseks võib olla see, et nad veedavad nii suure osa oma elust õhus, kus vaenlased ei saa neid nii lihtsalt kätte. Lisaks ei ohusta linde õhus ka parasiidid.

“Piiritajate aastane ellujäämismäär on nende väiksust arvestades suhteliselt kõrge. Näiteks mõni rõngastatud lind on elanud isegi 20 aastaseks, kuid keskmine eluiga on neil umbes 5–7 aastat,” lisas Anders Hedenström.