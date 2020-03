Pahaendeline: koroonapandeemiale aluse pannud Hiina turud, kus elusloomi müüakse ja hukatakse, ei kao kuhugi

Veebis levivad uudised, et toiduks mõeldud elusloomadega kaubitsevad turud Hiinas on taas tegevust alustanud – sellised, kust uus koroonaviirus usutavasti üldse levima hakkas.

Lääne inimesele on õõvastav, et taolistel turgudel müüakse toiduks ka elusaid koeri ja kasse, kes puurides oma kurba saatust ootavad. Ja et nood hukatakse sealsamas, ostja silma all.

Suures pildis on hullem aga tõsiasi, et müügil on "eksootilisemad" söödavad elukad skorpionitest sisalike ja nahkhiirteni – asjatundjad on ühel nõul, et uus koroonaviirus võis esmakordselt inimesele levida just nahkhiire söömise tõttu, mis on Hiinas tavaline.

Kui praegune kpandeemia jaanuaris Hiinas algas, siis käskis valitsus sellised turud (ingl wet markets) sulgeda, aga veebiuudiseid uskudes on seal tavapärane kaubitsemine naasmas.

Miljonilinnas Dongguanis selliste turgude taasavamist jälginud Daily Maili esindaja kommenteerib, et äritegevus jätkub täpselt samal moel nagu enne uue koroonaviiruse tulekut. Ainuke vahe on, et turvatöötajad püüavad inimestel takistada seda pildistamast, mida enne ei juhtunud.

Hiina oli möödunud novembrist kuni märtsini uue koroonaviirusega nakatatute arvult esikohal, aga on hiljuti USA, Itaalia ja Hispaania järel neljandaks kukkunud. Riigis on avastatud uudise koostamise hetkel 81 518 nakatumisjuhtu ja 3305 selle tagajärjel surnut. Tervenenuid olla 76 052.

Mõned asjatundjad usuvad aga, et punariigi salatsev valitsus vassib arvudega ega pole võib-olla suutnud viiruse levikut isegi nii kenasti kontrolli alla saada, kui on läänele teada andnud.