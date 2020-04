Neljas USA vanglas oli ligi 3300 koroonakandjast vangi, pea kõik ilma sümptomiteta

Üks värske näide, kuidas asümptomaatilised COVID-19-haiged moodustavad oma populatsioonis tugeva enamuse, pärineb USAst.

Seal tuvastati neljas eri osariigivanglas kokku ligi 3300 COVID-19 haiget, kellest 96% põdesid ilma sümptomiteta.

"Kui koroonaviiruse.juhtumid hakkasid meie osariigi vanglates esile kerkima, oli esialgu küll tunne, et ajame kummitusi taga. Me ei osanud alati täpsustada, et kust viirus levima hakkas, nii et pidime lihtsalt masstestima," meenutab Ohio rehabilitatsiooni ja karistuse ministeeriumi juht Annette Chambers-Smith.

Testimine algas Ohios Marioni vanglas, kus on 2500 vangi, neist paljud vanemaealised ja erinevate eelnevate tervisehädadega. 2300 kinnipeetavat testides selgus, et 2028 olid uue koroonaviirusega nakatatud, kellest tervelt ligi 95% ilma sümptomiteta.

Masstestimine jätkus. See toimus kokku neljas eri osariigivanglas, Ohio kõrval Arkansas's, Põhja-Carolinas ja Virginias. 3277 positiivse testitulemusega kinnipeetavast polnud sümptomeid 96 protsendil. Teste kogunes lõpuks kokku 4693.

See kinnitab veelkord karantiini vajalikkust, sest võimatu on teada, et kui paljud pealtnäha terved inimesed SARS-CoV-2 ikkagi levitada võivad. Lisaks võivad sümptomid tekkida palju hiljem peale nakatumist.

USAs on leitud pika edumaaga enim uue koroonaviirusega nakatatuid, uudise koostamise hetkel 980 784, selle ilmumise ajal tõenäoliselt juba üle miljoni.

USAs on ka enim vange, 2017. aasta seisuga 2,3 miljonit, neist ligi pooled osariigivanglates.

Koroona-masstestimised algasid nüüd lisaks Michiganis, Tennessees ja Californias. Sealsed testijad pole täpseid tulemusi avalikustanud, aga teada on, et ka enamik Tennessees testitutest on sümptomivabad koroonapositiivsed.

Loe ka Forte lugu sellest, et miks osadel COVID-19-haigetel sümptomeid ei teki

