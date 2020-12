Neiu rikkus koroonapiiranguid ja sai neljakuise vanglakaristuse

Ühendkuningriigi meretagustest alade hulka kuuluvad Kaimanisaared on 65 000 elanikuga saareriik Kariibi meres. Seal on tehtud hetkeseisuga 318 koroonapositiivset testi ja kaks inimest on COVID-19 tõttu surnud.

Sellest hoolimata on koroonapiirangud riigis karmid – või siis just tänu karmidele piirangutele ongi viiruse levik nii väike olnud.

CNN kirjutab, et 18-aastane ameerika neiu Skylar Mack läks Kaimanisaartele poiss-sõbrale külla, eksis sealsete piirangute vastu ja mõisteti neljaks kuuks vangi.

Ta tegi kodumaal USAs koroonatesti, sai negatiivse vastuse ja asus 27. novembril reisile. Kohale jõudis tegi ta veel ühe testi (tulemus jällegi negatiivne) ning sai käsu kaheks nädalaks hotellituppa karantiini jääda.

Mack siiski ei oodanud nii kaua, vaid läks kaks päeva hiljem jetide (ingl jet ski) võistlust jälgima, kus osales ka ta poiss-sõber.

Paraku viibis samal üritusel inimesi, kes Macki tundsid ja tema karantiinikohustusest teadlikud olid. Nad kaebasid tema peale ja neiu võeti vahi alla. Koroonareeglite rikkumise süüdistuse sai ka Macki 24-aastane poiss-sõber Vanjae Ramgeet.

Mõlemad tunnistasid oma süüd ja sai esmalt karistuseks 40 tundi kogukondlikku tööd ja meie rahas 2130-eurose rahatrahvi.

Riiklik süüdistaja leidis aga, et karistus peaks olema karmim, nii et ka teised ei julgeks edaspidi reegleid rikkuda. Nii Mack kui ka Ramgeet ootas uue karistusena neli kuud vanglas.

Kohalikud võimud on neiu vastu karmid, sest näevad piirangute rikkumises ettekavatsetud tegu – ta palus kohe esimesel karantiinipäeval asukohajälgimisega võru oma jala ümbert ära võtta, kuna see olevat tema nahka sisse lõiganud.

22. detsembril otsustas kohus mõlemale noorele halastada ja nende vanglaaega lühendada. Nelja kuu asemel on see nüüd kahe kuu pikkune.

(Kui turist Kaimanisaartel koroonapiiranguid rikub, võib ta saada meie rahas kuni 8200 eurot trahvi ja kuni kaheaastase vanglakaristuse. Seni on teada kuus karantiinirikkumist, mis tõid ruttu kaasa ka karistuste karmistamise – algselt oli ette nähtud kuni 4100eurone trahv ja keeld koroonapandeemia lõpuni riiki taassiseneda.)