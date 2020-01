Maroko kuninga koristaja sai varastamise eest koleda karistuse

Tundub üleliia karm karistus? Kunni kaitseks saab kosta, et tema endine koristaja, 46-aastane naisterahvas, oli kuritöös tõesti ka süüdi.

Naine pani mõne aasta jooksul "huugama" kokku lausa 36 luksuskella, mis kuulusid Mohammed VI-le.

Kuritöös osales siiski rohkem inimesi, kuninglike kellade varguse eest tabas kohtumõistmine kokku 15 isikut, kõik ülejäänud meesterahvad. Nende vanglakaristused jäävad pikkuselt 4-12 aasta vahele.

Omanikku vahetanud kellasid ei saanud ka tagastada, sest koristajadaam müüs enamiku maha, kui oli neilt väärtuslikumad jupid nagu vääriskivid eemaldanud. Selleks kasutas ta palee turvatöötajate ja kohalike juveliiride abi.

Maroko kirjanik ja ajakirjanik Ali Lmrabet kommenteeris uudist nii: "On äärmiselt ebatavaline, et kuningapalees leiab aset vargus. Tavaliselt on kõik kuninga turvalisusse puutuv hoolega kontrollitud. Vargused said toimuda ainult eeldusel, et keegi kuningale lähedane isik vajaliku info varastele edasi andis."