Maailmas on avastatud juba kolm miljonit uue koroonaviirusega nakatunut

Lauri Jürisoo forte.ee toimetaja RUS

Olustikupildike Saksamaalt (foto: EPA / Scanpix)

Me ei tea, kui palju on viirusega SARS-CoV-2 nakatunuid maailmas tegelikult ja kas mõni salatsemishimulisem riik on nakatunute arvu tegelikust väiksemana esitanud... ent igatahes on nüüdseks "koroonakandjaid" avastatud üle kolme miljoni.