Leedu pealinn muutub tänavu soojal ajal justkui suureks välikohvikuks

Plaan on Vilniuse avalikust ruumist tavapärasest rohkem kohvikutele ja baaridele eraldada, et need saaksid 2 + 2 reeglit järgides laudu-toole laialt välja panna. Sel hooajal selle eest renti maksma ei pea.

Leedus hakkab sel nädalal karantiini lõdvendama: restoranid ja kohvikud tohivad välialadel inimesi vastu võtta, avatakse juuksurisalongid ja pea kõik poed.

Teatud reeglid jäävad esialgu siiski jõusse: teistest inimestest tuleb endiselt teatud kaugusse hoidmine, poodi tohib siseneda korraga kindel hulk kliente, avalikus ruumis tuleb maski kanda...

The Guardiani osutusel on Leedu pealinnas avatud juba 18 avalikku ala, mh Katedraali väljak, ja paljud avatakse veel suve jooksul. Välikohvikuid või -söögi- ja joogikohti on lubanud avada juba üle 160 ettevõtja.

Vilniuse vanalinnas tekitab aga nõue välilaudadel kaks meetrit vahet hoida paljudes kohtades probleemi, sest tänavad on nii kitsad, et üle mõne laua välja panna ei saagi.

Vilniuse linnavalitsus jagas linna tervishoiutöötajatele veel 400 000 euro väärtuses restoranikuponge – seda nii tänuks nende ennastsalgava töö eest kui ka motiveerimiseks kohalike toidukohapidajate toetamisel.

Leedus on avastatud uudise koostamise hetkel 1385 koroonapositiivset inimest, kellest 45 on sellest tekkinud haiguse COVID-19 tagajärjel surnud.

