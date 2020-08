Kuidas koole koroona-ajal käigus hoida? Loe eri riikide kogemuste kohta

Soome tervise ja heaolu instituudi (THL) laste nakkushaiguste spetsialist Otto Helve kommenteerib „Nakkuspuhangud koolides on vältimatud, aga sellel on ka hea külg. Kui koolielu ümber korraldada, siis on lastel kooliskäimisest siiski rohkem kasu kui ohtu. Seda muidugi juhul, kui nakatumiste arv on kogukonnas madal ning uusi nakatatuid aina otsida ja ruttu teistest eraldada."

Mida eri maade koolides tehti? Näiteks:

Hollandi koolid lõid aprillis tegevust taasalustades klassid pooleks, aga ei käskinud vähem kui 12-aastastel teistest distantsi hoida

Taanis (esimene Euroopa riik, mis koolid taasavas) jagas lapsed väikestesse gruppidesse, mis võisid vaheaegadel koguneda

Mõnel pool Belgias pandi lapsed õppima kirikutes, et neid suurde ruumi laiali jaotada

Soomes hoiti klassid tavasuuruses, aga ei lastud eri klasside õpilastel omavahel läbi käia

Hollandis ei pidanud nooremad kui 17-aastased üldse teistest distantseeruma

Kanada Quebeci provints taasavas paljud algkoolid mais, aga lubas lastel kuni kuuestesse gruppidesse koguneda – iga grupp pidi teistest meetri kaugusele hoidma, õpetajatest aga kahe meetri kaugusele

Iisraelis ei leitud väiksemate õppegruppide loomiseks ruumi, nii et lapsed pidid hoopis maske kandma: nooremad kui seitsmesed väljaspool klassiruumi, mujal koolis alati. Maskikandmine muutus paraku kuuma ilmaga nii talumatuks, et ajuti nõuet peatati



Seniste uuringute põhjal võib üldistada, et noorematel kui 18-aastastel on uue koroonaviirusega nakatumise oht kolmandiku kuni poole võrra väiksem kui sellest vanematel; kusjuures tundub, et mida noorem laps, seda väiksem nakatumis- ja nakkuse edasiandmise risk. Noorem kui 11-12-aastane tõenäoliselt nakkust tõhusalt edasi ei kanna.