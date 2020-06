"Kovidioodid“ tähistasid karantiini lõppu, lustides järves, mis on sama toksiline kui pleegituslahus

Mitusada inimest pälvisid äsja teenitult „kovidioodi“ tiitli, kuna otsustasid rikkuda ditantseerumisreegleid vana kriidikaevanduse kohale tekkinud mürgijärve kaldal; mõned neist hüppasid isegi toksilisse vette sisse.

Inglismaal Oxforshire’ maakonnas Chinnoris asuvat vana kaevandust on hakatud kutsuma „Siniseks Laguuniks“ (ingl Blue Lagoon) pärast seda, kui selle petlikult türkiissinine vesi hakkas kohale meelitama nii kohalikke teismelisi kui ka lastega peresid, eriti pärast COVID-19-karantiini lõppu.

Kohalikud elanikud pidid politseile teada andma sadadest inimestest, kes olid tunginud eramaal asuva järvekese juurde. Hoolimata pilkupüüdvast värvusest sisaldab vesi üleujutatud kaevanduskarjääris ohtralt leeliselisi aineid, on väga toksiline ja võib põhjustada ränki tervisehäireid.

„Ärge minge vette! Vesi on äärmiselt leeliseline!“ hoiatab järve kaldale paigaldatud silt. „Suplus võib põhjustada ärritust silmades ja nahal, seedehäireid, seennakkuseid nagu kandidoos ning muid nakkushaiguseid ja lööbeid.

Mõelge järele! Kas te tahaksite ujuda ammoniaagis (pH 11,5) või pleegituslahuses (pH 12,6)? Nende ainete leeliselisus on võrreldav Sinise Laguuni vee omaga (pH 11,3)!“

Foto: Facebook

Taoline teave ei peatanud aga sadu inimesi, kes distantseerumisnõudest hoolimata karjäärijärve ohutuks turismisihtkohaks pidasid, elamute sissesõiduteedele autosid parkisid, end purju jõid, kõrgetelt kaljudelt vettehüppeid sooritasid ja prahti maha loopisid. Levisid isegi kuuldused, et mürgijärve kaldal tahetakse korraldada vabaõhureivi.

„Kaevanduskarjääri kasutati nagu avalikku randa; inimesed hüppasid kaljuservadelt äärmiselt ohtlikku vette,“ kirjeldas möllu üks pealtnägija ajalehele The Sun. „Järve vesi on väga külm ja väga sügav. Lisaks on vesi karjääris seisev ning sisaldab igasuguseid nakkushaiguseid. Selle pH-tase on sama kõrge kui pleegitusainel, aga ometi ronisid inimesed koos väikelastega selle sisse ujuma.“

Püüdes peatada inimesi, kes ilmusid kohale kuulujutu peale, et järve ääres toimub reiv, püstitasid kohalikud teetõkke ja teavitasid olukorrast politseid. Endise kaevanduse omanikud on nüüdseks värvanud piirkonda patrullima ja inimesi eemal hoidma teenistuskoertega turvamehed.