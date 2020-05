Koroonapandeemia karm jälg: USA vaevleb ka vaimse tervise kriisis

USA statistikaamet (ingl The United States Census Bureau) üldistab oma uuringute põhjal, et 34 igast sajast täiskasvanud ameeriklasest ilmutab hetkel kliinilise ärevuse või depressiooni – või ka mõlema – märke.

Enamikul (20-el neist 34-st) on nii ärevuse kui ka depressiooni märke, ligi kolmandikul (10) vaid ärevuse ja vähestel (4) ainult depressiooni märke.

Seda teemat kajastanud The Washington Posti artikkel kinnitab, et pole normaalne, et nii palju ameeriklasi korraga depressiivsed on. Võrdluses aastatel 2013-2014 tehtud uuringuga on nende arv kahekordistunud.

Statistikaameti esindajad küsitlesid ameeriklasi viimati perioodil 7.–12. mail. Nad võtsid ühendust miljoni majapidamise esindajatega ja said vastuseid 42 000-lt inimeselt.

USAs elab mulluse rahvaloenduse andmetel üle 328 miljoni inimese. Võib vaielda, et kas 42 000 on sellest piisavalt esinduslik valim. Aga ühe võimaliku rahva vaimse tervise uuringuna läheb kirja seegi.

Koroonaviirusega SARS-CoV-2 nakatatud ja selle tagajärjel surnute arvult on USA juba mõnda aega ja pika edumaaga esimene riik.

Selle uudise koostamise ajal on seal teadaolevalt 1 745 803 nakatumisjuhtumit (kellest 490 130 on juba terveks loetud) ja 102 107 selle tõttu surnut.

Võrdluseks, et nakatumisjuhtumite arvult teine on Brasiilia (414 661) ja surnute arvult teine Ühendkuningriik (37 460).

