Kole lugu: täiskasvanud kanadalastest pooled on kimpus kirjaoskusega

CBC.ca kirjutab, et Kanada täiskasvanud elanike hulgas on üllatavalt palju neid, kellele lugemine, kirjutamine ja numbritega tegelemine probleeme valmistab.

Selle üks põhjus on tõik, et Kanadas leidus pandeemiaeelsel ajal palju töökohti, mis head kirja- ja arvutusoskust ei eeldanud. Meie kiiresti digistuvas maailmas võib see aga probleemiks kujuneda.

Kanada ja selle elanike kohta statistikat tegev riigiasutus Statistics Canada teatas 2013. aastal oma analüüsi põhjal, et "rohkem kui üks kuuest" (ehk üle 16%) täiskasvanud kanadalasest ei saa hakkama kõige algelisemate kirjaoskuse-testidega.

Täpsemalt ei saavat paljud hakkama selliste tänapäeval nii levinud asjadega nagu e-kirja saatmine, keskkoolitasemel teksti lugemine ja mõistmine või tööavalduse koostamine.

"Üldiselt jääme täiskasvanute kirja- ja arvutusoskuse poolest teiste OECD riikidega võrreldes alla keskmise," nendib Conference Board of Canada mõttekoja majandusteadlane Michael Burt.

Ta põhjendab kirjaoskuse vajakajäämisi Kanada ressursipõhise majandusega: kanadalastel pole alati sundi äraelamiseks kirjutada ja lugeda osata. Kaevandus- ja metsandustööstuses on abikäsi alati vaja olnud, nafta- ja maagaasitööstusest rääkimata.

Uuemate sisserändajate kirjaoskus, kelle emakeel pole inglise või prantsuse keel, kalduvad kauem Kanadas elanute või ka seal sündinute oskusi ületama.

Eelnev ei tähenda, et viletsa kirjaoskusega inimene midagi muud ka ei oska või ta ühiskondlikul tasandil kergesti silma jääb.

Pigem üritavad sellised isikud end peita, sest keegi ei taha rumalaks tembeldatud saada, kinnitab täiskasvanute kirjaoskust edendava, Edmontonis tegutseva mittetulundusühingu Project Adult Literacy Society tegevdirektor Monica Das. Pooled nende klientidest on tema sõnul sünnipärased inglise keele kõnelejad.

Probleem pole muidugi ainult selles, et tänapäeval hakkavad masinad inimesi üha enam asendama ja paljud senised inimeste täidetud töökohad on määratud kaduma. Asjatundjad näevad kirjaoskuse madalas tasemes ohtu ka demokraatia püsimisele, sest valijaid on kerge valeinfo ja propaganda abil mõjutada.