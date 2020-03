Indoneesia koroonavastase võitluse juhil on uskumatult sobiv nimi

Indoneesia suuruselt teise moslemiorganisatsiooni Muhammadiyah’ kokku kutsutud koroonaviiruse ohjeldamise rakkerühma juhatab erakorralise meditsiini asjatundja dr Corona Rintawan.

Ta määrati juhatama MCCC-d — 13 eksperdist koosnevat interdistsiplinaarset operatiivgruppi, mille ülesanne on rahvale selgitada, mida teha viiruse leviku peatamiseks.

Dr Rintawan on mh osalenud Filipiine 2013. aastal tabanud taifuuni Haiyan ja 2015. aasta Nepali maavärina tagajärgedega tegelenud ravimeeskondade töös ning 2017. aastal Myanmari rohingya vähemusrahvuse juurde saadetud humanitaarabi-missioonil.

„Oleme võtnud proaktiivse hoiaku, et aidata valitsust varajasel diagnoosimisel ja nakkuse esmaste tunnustega patsientide ravimisel,“ rääkis Rintawan. „Garanteerime, et sellised patsiendid saavad ravi, mis vastab puhanguga seoses kehtestatud riiklikule tervishoiuprotokollile, enne kui suuname nad riiklikesse haiglatesse juhul, kui nad peaksid vajama edasist ravi.“

Ida-Jaava saarel Lamongani linnas Muhammadiyah’ hallatavas haiglas töötav 45-aastane arst ütles selgituseks oma märgilise eesnime kohta, et tema vanemad panid lastele nimesid tähestiku järjekorras. Kuna ta oli peres kolmas laps, pidi tema nimi algama C-tähega.

„Toona ei tuntud selliseid asju nagu soovitatavate lapsenimede teatmikud, mistõttu valisid mu vanemad mulle nime 1970. aastatel populaarse automargi Toyota Corona järgi, ja kuna nad said ka teada, et see tähendab „krooni“, mis sümboliseerib häid asju,“ kommenteeris arst.

Indoneesia on kehtestanud ajutised sissesõidu- ja külastuspiirangud isikutele, kes on hiljuti reisinud riikides nagu Iraan, Lõuna-Korea ja Itaalia, mida koroonaviiruse-puhang on rängalt tabatud. Hiinast reisivatel inimestel on Indoneesiasse sisenemine keelatud alates 5. veebruarist.