Hiinas on enim koroonaviirusse surnuid, aga ka enim neid, kelle tervis selle tulekust võidab

Nimelt näitab USA kosmoseagentuuri NASA satelliitidelt saabuv pilt, et Hiinas on õhukvaliteet hiljuti märkimisväärselt paremaks muutunud. Selle põhjust pole vaja kaua arvata: mitmed territooriumid on karantiini pandud, inimesed liiguvad vähem ja teedel on ka vähem mootorsõiduvahendeid.

NASA Goddardi kosmoselennukeskuse õhukvaliteedi uurija Fei Liu kommenteerib: "See on minu jaoks esimene kord näha sellist dramaatilist langust suurel alal seoses kindla sündmusega."

NASA õhukvaliteediteadlane Barry Lefer lisab, et õhusaaste Hiinas väheneb tavaliselt traditsioonilise kalendri järgi saabuva uue aasta paiku, mispuhul paljud ärid ajutiselt suletakse. Tänavu algas uus aasta (roti aasta) 25. jaanuaril.

Fotod: NASA

Õhukvaliteet ja sellega seotud tervisehädad on enam või vähem probleem kõigis suurlinnades, aga eriti Hiinas, mis on suurima rahvaarvuga riik üldse. Forte on kirjutanud, kuidas vaid kõrge vererõhk, halb toitumine ja sigaretid tapavad tänapäeval rohkem inimesi kui õhureostus.

Võib arvata, et tavaelu taastub ja õhukvaliteet halveneb, kui koroonaviirusele vaktsiin valmib ja/või praegune epideemia lihtsalt mingil põhjusel lõpeb. Samas ei usu asjatundjad, et vaktsiini ilmumine enne (kõige varem) tänavuse aasta lõppu oleks realistlik.

Selle uudise kirjutamise ajal on koroonaviirus nakatanud maailmas juba teadaolevalt üle 95 000 inimese, 3254 neist nüüdseks surnud.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

