Harry Potterist kõrini? Tere tulemast tema kaubamajja!

J.K. Rowlingi poissvõlur Harry Potteri romaanid ilmusid aastatel 1997-2007 ja nende põhjal toodetud filmid vahemikus 2001-2011, mille põhjal võiks eeldada, et selle fantaasiasarja parimad ajad on praeguseks juba seljataga.

Samamoodi ei arva aga kaubamärgist iga viimase kui sendi välja pigistada otsustanud eri firmad pluss Rowling ise.

Potteri rahaks tegemine jätkub aga täistuuridel – ainuüksi viieosaliseks planeeritud jätkufilmide seerist "Fantastilised elukad" on valmis vaid kaks.

Potterimaaniat kosutama on mõeldud ka New Yorgis "peagi" (täpsustamata ajal) avatav kaubakeskus, mis pakub staarvõluri maailma kuuluvat nänni suisa kolmel korrusel ja 1860 ruutmeetril.

Mida iganes Potteri lugude puhul hindad, tõenäoliselt leiad selle uues poes: võlukepid, rõivad, šokolaadist konnad jne jne. Lisaks pakub pood interaktiivseid elamusi ja erilisi fotovõimalusi.

Nii suurt Potterile pühendatud kaubitsemiskohta seni polnudki, nii et fännid said just ühe põhjuse tänavu New Yorki külastada.