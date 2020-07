GRAAFIK | Viiruselainete tohutud käärid: kuidas liigub nakatumine Eestis, meie lähinaabritel, Balkanil, USAs?

Kuidas on koroonaviiruse puhang kulgenud ja kulgemas eri riikides, kui võtta alguseks levinud kordaja - viimase 14 päeva uute juhtumite arv 100 000 elaniku kohta?

Kui viimase nädalaga on vastav nakatumisnäitaja kerkinud Eestis üle kahe ja Lätis üle kolme, on graafikult näha, kuidas on uus hoogne nakatumislaine saanud hoo sisse USAs, aga ka Balkani riikides. USAs, kus uute nakatumisjuhtumite arve pole kordagi Euroopaga võrreldavale tasemele suudetud vähendada, on näitaja viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta kerkinud juba üle 200.

Serbias, Horvaatia, Sloveenias, Montenegros, Bosnia ja Hertsegoviinas ja Põhja-Makedoonias kokku kahanes sama näitaja vahepeal 7 juurde, ent on nüüd juba üle 50.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

