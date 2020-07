FOTOD | Üdini korrumpeerunud politseijaoskond võeti peaaegu täies koosseisus vahi alla

Näiteks helistas tema naaber lihavõttepüha ajal politseisse, et anda teada aias toimuvast rahvakogunemisest. Dispetšer edastas kõne salvestise villaomanikust karabinjeerile, kes tahtis „lihtsalt uudishimust” kuulda helistaja häält veendumaks, et kaebaja on tema naaber.

Poliitikud tõttasid jaoskonnas toimunut hukka mõistma, kuid ei seadnud kahtluse alla karabinjeeriväe kui organisatsiooni ausust. Äärmusparempoolse erakonna Lega juht Matteo Salvini osutusel oli tegu „üksikute ametnike potentsiaalse eksimusega”, mis aga ei anna „põhjust määrida kõigi vormi kandvate meeste ja naiste mainet”.

Paraku on Itaalias minevikus korduvalt esinenud juhtumeid, kus politseijaoskonnad on oma võimu kuritarvitanud. Piacenza juhtum on küll äärmuslik, aga mitte ainulaadne.

Foto: Maule, IPA PRESS ITALY, IPA, SIPA / Scanpix