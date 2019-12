FOTOD ja VIDEO | Tšornobõli keelutsooni loomad elavad üllatavalt hästi

2001. aastal teadusajakirjas Biological Conservation ilmunud uuringu kohaselt suurenes pärast Tšornobõli tuumaelektrijaama-õnnetust taimedel ja loomadel esinevate mutatsioonide hulk 20 korda.

Piirkonnas pesitsevate lindude hulgas kannatasid haruldased liigid plahvatusega tekkinud kiirguse tõttu rohkem kui levinumad linnuliigid.

Selleks, et mõista, kuidas mutatsioonide osakaalu suurenemine mõjutab liikide paljunemistempot, asurkondade suurust, geneetilist mitmekesisust ja muid liikide ellujäämist mõjutavaid tegureid, on vaja läbi viia täiendavaid uuringuid.

Tšornobõlis elav koer (Wikimedia Commons / Jorge Franganillo)

Ohustatud hobuseliik

Briti keskkonnateadlased Mike Wood ja Nick Beresford, kes tegelevad kiirguse mõjude uurimisega Tšornobõli metsloomade seas, märkasid, et Mongooliast pärineva ohustatud metshobuseliigi — Prževalski hobuse — asurkond piirkonnas kasvab jõudsalt.

1990. aastate lõpul asustati Tšornobõli keelutsooni Ukraina poolele umbes 30 Prževalski hobust. Fotolõksudest kogutud piltide põhjal järeldas Wood, et mõned algsetest hobustest (keda on võimalik tuvastada vastava märgistuse järgi) on ikka veel elus. Noorhobustest ja sälgudest tehtud fotod annavad omakorda mõista, et asurkond suureneb.

Tšornobõli metsikud hobused (Wikimedia Commons / Xopc)

Tšornobõli kutsikad

Hulk Ukrainas Kiievi oblastis Tšornobõlis sündinud kutsikaid on sihtasutuse Clean Futures Fund algatusel tuumareaktorit ümbritsevast keelutsoonist minema toimetatud, kiirgusohutuks tunnistatud ning saadetud USA-sse ja Kanadasse uut elu alustama.

Lisaks kutsikatele kodude leidmise programmile aitab sihtasutus jätkuvalt koguda raha sadade siiamaani Tšornobõlis elavate koerte steriliseerimiseks ja vaktsineerimiseks.

Forte kirjutas „tšorno-kutsikate“ ümberasustamise algatusest tänavu veebruaris.