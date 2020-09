Forte toimetaja muljetab: kuidas ma käisin koroonatesti tegemas

Ma tahtsin selle jutukesega kahe ivani jõuda. Esiteks – tehke ikka koroonatesti, kui tervislik seisund kahtlusi tekitab. Pole vaja end teadmatusega hirmutada ja teisi ohustada. Isegi, kui kellegi tervist ei ohusta, siis... keegi ei taha, et näiteks tema kohviku nimi nädala jooksul aina uudistes mainitud saab, sest seal avastati üks nakatunu.

Huvitaval kombel eri asutuste ja äripaikade nimed jõuavad sel moel aina uudistesse, aga värske lasteaia-juhtum möödus ilma lasteaeda nimetamata. Vähemalt Delfi ja PM nime välja ei too. Miks neid säästeti, aga paljusid teisi mitte?

Teine iva on see, et COVID-19 pole mõtet ka paaniliselt karta. See on nakkushaigus, mitte rahvajuttudest tuntud salapärane jõud nagu katk, mis ilmub su selja taha vanamehe kujul, kes sind kepiga selga torkab, mispeale sa näost mustaks muutud ja surnult maha kukud.

COVID-19 laadsete nakkushaiguste ennetamiseks saad päris palju ise ära teha, kui pesed käsi ega puuduta pesemata kätega nägu või pindu või esemeid või ka teisi inimesi. Nakkushaigused levivad meie organismi pahatihti just käte abil näo kaudu (silmad, nina, suu).

Lisaks: kui aevastad või köhid pihku, siis palun puhasta kohe käsi ka. Pole vaja oma "mikrofloorat" laiali laotada.

Mida rohkem viirusosakesi ümbruskonnas on, seda kergem neid muidugi "üles korjata". Kuid enamik meist ei viibi vast meditsiinitöötajana keset koroonakollet?

Mis siis veel? Koroonatesti tulemus oli negatiivne. Tänan küsimast. Nii et teadke kõik, et vähemalt 10. septembril 2020 kell 15.55 Eestis kehtiva aja järgi olin ma koroonast puhas. Kui see just valetulemuse tootnud test polnud. Kes teab.