Briti poed ja toidukohad ei taha seiskunud äri tõttu renti maksta, mis viib juba esimesi kohtusse

Äriuudiste sait This Is Money teatab The Mail on Sunday andmetel põhjal, et kirjeldatud olukord Ühendkuningriigis on pinnaomanike ja restoranide suhted päris tuliseks ajanud.

Maksmata või kokkulepitust vähemas summas makstud rent on toonud vaidlusi äripindade rendile andjate ja ümmarguselt 200 eri ettevõtte vahel, nende hulgas poed ja toidukohad.

Umbes kaks kolmandikku vaidlustest jõudsid ähvardusteni asi kohtusse anda, et nõuda endivõlglastest ettevõtete pangakontode "külmutamist" jm.

Eriti paindumatud olla suured pinnaomanikud nagu suuri kaubakeskuseid omav Intu, Criterion Capital ja Canary Wharf. Kohtuga ähvardavad oma rentnikke ka mh Atlas Property Letting & Services ja Criterion Capital.

Criterion Capitali sõsarfirma Golfrate pakub pinnaüürijatele kolme kuu rendi ettemaksmise asemel võimalust maksta ette kuukaupa, aga siis 5% kallima aastatasuga, et kompenseerida lisatöö, mida Golfrate haldamisel tegemap peab.

Kinnisvarafirma Knight Frank hinnangul said rahatülidesse segatud pinnaomanikud said märtsi lõpus kätte vaid kolmandiku umbes 2,5 miljardist inglise naelast (2,8 miljardist eurost), mida nad rentivatelt ettevõtetelt ootasid. Eriolukorra-seadused ei luba kedagi pindadelt enne juuni lõppu välja tõsta.

Ühendkuningriigi suurima nn võõrustussektorit – hotelle, ööklubisid, baare, toidukohti jm – esindav ühendus UKHospitality kinnitab, et esimesed ülalkirjeldatud tüüpi vaidlused on tõesti kohtu ette jõudmas, mis tähendab pangakontode külmutamist, ohtu saada maksujõuetuks kuulutatud jne.

Briti restoraniärimees Des Gunewardena kutsub briti valitsust üles hätta sattunud võõrustuskohtade rendirahasid kompenseerima või siis sundima pinnaomanikke eriolukorra ajal mitte raha küsima.

"Minu D&D Londoni gruppi kuuluva 38 restorani käigushoidmine sunnitud suletuse ajal maksab kaks miljonit naela kuus," toob ta näite asjade tõsiduse kohta. "See olukord lõpeb halvimal juhul armutu võitlusega, mis viib paljude restoranide, poodide ja ka pinnaomanike pankrotini."

Valitsuse abi võõrustussektori esindajatele on ka ametlikult palunud UKHospitality.