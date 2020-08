Amazoni boss Jeff Bezos on juba nii rikas, et keegi ei jõua (ametlikult) lähedalegi!

Bezos võib küll oma raha pillavalt kulutada, aga suurima rikkuri troonilt ei kanguta see teda kuidagi.

Bloomberg Billionaires Index kinnitab: 56-aastane Bezos on teadaolevalt kujunenud päris esimeseks inimeseks, kelle varade väärtus ületas 200 miljardi USA dollari piiri. (Meie rahas on see 169,2 miljardit eurot.)

Bezos on BBI osutusel nüüdseks suisa 78 miljardi dollari võrra asisem kui Bill Gates, kes muidugi on aktiivsest raha kokkuajamisest ammu eemaldunud ja tegeleb pigem selle laialijagamisega.

Bezosi peamine varandus peitubki Amazoni aktsiates. Sellest kuulub talle küll "vaid" 11,1%, aga ärme unusta, et Amazoni turuväärtus on viimasel ajal tublisti kosunud ja see on hetkel 1,7 triljonit dollarit.

Esmakordselt 2017. aastal maailma rikkaimaks kuulutatud Bezos võinuks "200 miljardi" piiri ületada kindlasti juba varem. Paraku lahutas ta mullu oma veerand sajandit kestnud abielu ja andis 4% oma Amazoni aktsiatest naisele.

(Mackenzie Scott, nagu avalikkus teda nüüd teab, on tänu selle kolmas rikkaim naine maailmas, kelle varanduse suurus on hetkel usutavasti 60 miljardi dollari kandis.)

Tutvu ka Forte varasema artikliga kümnest rikkaimast inimesest läbi aegade. Võimalik, et sinna peaks kuuluma ka mõni karmima käega tänapäevane valitseja nagu Putin või Kim Jong-Un, aga nende täpse rikkuse kohta on võimatu ametlikult andmeid leida.